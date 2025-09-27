ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 「超異例の事態」で優勝が決定する可能性、浮上 大相撲秋場所 スポーツニュース・トピックス 大相撲 デイリースポーツ 「超異例の事態」で優勝が決定する可能性、浮上 大相撲秋場所 2025年9月27日 14時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大相撲秋場所・14日目の27日に大関・琴桜が休場した 対戦する横綱・大の里は不戦勝となり、12勝1敗で賜杯争い単独トップに 横綱・豊昇龍が関脇・若隆景に敗れた時点で、大の里の5度目の優勝が決まる 記事を読む おすすめ記事 【秋場所】豊昇龍まさかの失速 芝田山親方は苦言「大の里とはスケールが違うと感じてしまう」 2025年9月27日 6時0分 ロッテが完封リレーでハムに勝利 河村説人が5回途中まで無安打…7回無失点の快投 2025年9月22日 21時28分 菅田将暉、 “爆発力”ある『もしがく』撮影現場で抱いた地上波ドラマの希望「未来があるなと」 2025年9月24日 7時0分 【中日】岡田俊哉＆祖父江大輔が引退登板 ヤクルト・村上を三振斬りの岡田「ストライクゾーンにいって良かった」 2025年9月20日 19時25分 JR鳥栖駅で元国鉄職員撮影の写真展 「『鉄道のまち』盛り上げたい」昭和40年代のモノクロ写真16点 2025年9月23日 6時0分