青森県むつ市で兄を殺害したとして70歳の弟が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのはむつ市に住む坂井守容疑者です。この事件は8月14日、自宅を訪れた兄の坂井勇さんを容疑者が刃物で脇腹付近を刺し、殺害した疑いがもたれているものです。当時、勇さんは全身に毛布をかけられた状態で発見され、現場に争った形跡はないものの、近くに坂井容疑者がいたことから、警察が任意で事情を聴いていました。現場からは刃物が数十本押