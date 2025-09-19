¤Ò¤È¥Í¥¿°ìËÜ¾¡Éé¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÈÌ£¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤Î¾Ú¡£Ë°¤­¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼î¶Ì¤Î±ØÊÛ¤ò¤´¾Ò²ð¡£ ÌÚÏÈ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉÙ»³¤ÎÅÁÅý¤È¸Ø¤ê ¸»¤Þ¤¹¤Î¤¹¤·°ì½Å2000±ßÇã¤¨¤ë¾ì½ê¡§ÉÙ»³±Ø¤Û¤« ¹¾¸Í»þÂå¡¢¾­·³¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤¿¤Þ¤¹¤Î¤¹¤·¡£¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®ÌÀ¼£45Ç¯¤«¤éºî¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£ÌÚÏÈ¤Ëºû¤òÉß¤­¡¢¤Þ¤¹¤òÃúÇ«¤Ë²¡¤·¸Ç¤á¤ë»Ñ¤Ë¡¢100Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¿¦¿Í¤Î¸Ø¤ê¤¬Â©¤Å¤¯¡£