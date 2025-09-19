¤Þ¤¹¡¦´Å¥¨¥Ó¡¦¥¤¥«¡¦¥«¥Ë¡ª ¤Ò¤È¥Í¥¿¤ËÅÒ¤±¤ë»ê¹â¤Î±ØÊÛ6Áª
¤Ò¤È¥Í¥¿°ìËÜ¾¡Éé¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÈÌ£¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤Î¾Ú¡£Ë°¤¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼î¶Ì¤Î±ØÊÛ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
ÌÚÏÈ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉÙ»³¤ÎÅÁÅý¤È¸Ø¤ê
¸»
¤Þ¤¹¤Î¤¹¤·°ì½Å
2000±ß
Çã¤¨¤ë¾ì½ê¡§ÉÙ»³±Ø¤Û¤«
¹¾¸Í»þÂå¡¢¾·³¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤¿¤Þ¤¹¤Î¤¹¤·¡£¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®ÌÀ¼£45Ç¯¤«¤éºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÌÚÏÈ¤Ëºû¤òÉß¤¡¢¤Þ¤¹¤òÃúÇ«¤Ë²¡¤·¸Ç¤á¤ë»Ñ¤Ë¡¢100Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¿¦¿Í¤Î¸Ø¤ê¤¬Â©¤Å¤¯¡£
¡Ú¤³¤³¤ËÈþ³Ø¥¢¥ê¡ª¡Û¤Þ¤¹¤È¿ÝÈÓ·é¤¯¤â´°À®¤µ¤ì¤¿Ä´ÏÂ
»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¤Þ¤¹¤ò·Ú¤¯¤·¤á¡¢¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¿ÝÈÓ¤È½Å¤Í¤Æ²¡¤·¸Ç¤á¤ë¡£±ü¿¼¤¤¤Þ¤¹¤Î»ÝÌ£¤È¥·¥ã¥ê¤ò¡¢ºû¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÀäÉÊ¡£
·é¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤°ìÌÌ¤ÎÆýÇò¿§
¿ÀÈøÊÛÅö
¤¨¤ó¤¬¤ï²¡¤·¼÷»Ê
1680±ß
Çã¤¨¤ë¾ì½ê¡§¿·³ã±Ø¤Û¤«
³¸¤ò³«¤±¤ë¤È¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Û¤É¤ËÇò¤¯µ±¤¯¤¨¤ó¤¬¤ï¤Î²¡¤·¼÷»Ê¡£¤Û¤É¤è¤¤¿Ý²Ã¸º¤Î¥·¥ã¥ê¤È¤È¤â¤Ë²¡¤·¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¼÷»Ê¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥ï¥µ¥Ó¤È¾ßÌý¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡Ú¤³¤³¤ËÈþ³Ø¤¢¤ê¡Û¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¥«¥ì¥¤¤Î¤¨¤ó¤¬¤ï¤òìÔÂô¤Ë
»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥ì¥¤¤Î¤¨¤ó¤¬¤ï¡£1Èø¤«¤é¤ï¤º¤«¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÉô°Ì¤À¤¬¡¢»éËÃÊ¬¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬»ÝÌ£¤Î·è¤á¼ê¤À¡£
´Å¤¨¤Ó¤Î³¤¤ËÅ®¤ì¤ë»êÊ¡¤Î¤¨¤Ó»°Ëæ
°°Àî±ØÎ©Çä¾¦²ñ
¤¿¤Ã¤×¤ê´Å¤¨¤ÓÊÛÅö
1390±ß¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë
Çã¤¨¤ë¾ì½ê¡§°°Àî±Ø¤Û¤«
ËÌ³¤Æ»¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë±ØÊÛ¶È¼Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£°°Àî±Ø¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢120Ç¯Ä¶¤ÎÏ·ÊÞ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£´Å¤¨¤Ó¤ò¤Ï¤¸¤á»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÊÛÅö¤¬¿Íµ¤¡£ÁÇºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤ÈÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¿¦¿Í¤Îµ»¤â¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¡£
¡Ú¤³¤³¤ËÈþ³Ø¤¢¤ê¡ÛÆ©¤¤È¤ª¤ë´Å¤¨¤Ó¤ÎÁÇºàÈþ¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë
À¸¿©ÍÑ¤Î´Å¤¨¤Ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î´Å¤ß¤È¿©´¶¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¨¤Ó¿Ô¤¯¤·ÊÛÅö¡£ËÌ³¤Æ»»ºÊÆ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¿ÝÈÓ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤â¸«»ö¡£
¶â¤Î¿È¤È¶ä¤ÎÈéÌÜ¤¬¸ò¸ß¤ËÊÂ¤Ö»Ô¾¾ÌÏÍÍ
ÂçÁ¥¸®
ÅÁ¾µ°³¤Î²¡¼÷¤·
1500±ß
Çã¤¨¤ë¾ì½ê¡§ÂçÁ¥±Ø¤Û¤«
ÂçÀµ2Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë±ØÊÛ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¡£¿ÝÈÓ¤Ë¤ÏÀÖ¿ÝÆþ¤ê¤Î¹ç¤ï¤»¿Ý¤ò¡¢¤·¤á°³¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤ÎÄ´Ì£¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¶ä¤È¶â¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ°Á³¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Ï·ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¦¿Íµ»¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬½É¤ë¡£
¡Ú¤³¤³¤ËÈþ³Ø¤¢¤ê¡Û·×»»¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
»é¤Î¤Î¤Ã¤¿ÈéÌÜ¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿È¤ò¸ò¸ß¤ËÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯°®¤Ã¤Æ¤«¤é²¡¤¹¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¿©´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¥¤¥«¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì
¤¤¤«¤á¤·°¤Éô¾¦Å¹
¤¤¤«¤á¤·
990±ß
Çã¤¨¤ë¾ì½ê¡§¿¹±ØÁ°¼ÆÅÄ¾¦Å¹
1941Ç¯¡¢È¡´ÛËÜÀþ¡¦¿¹±Ø¤Î±ØÊÛ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤¤«¤á¤·¤Ïº£¤äÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾ÊªÊÛÅö¤À¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥«¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤´¤Ï¤ó¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡£±ØÁ°¤Î¼ÆÅÄ¾¦Å¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤³¤ËÈþ³Ø¤¢¤ê¡Û³ú¤à¤Û¤É¤ËÀ÷¤ß½Ð¤¹¥¤¥«¤ÈÊÆ¤Î°ìÂÎ´¶
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¿æ¤¾å¤²¤¿ÊÆ¤¬¡¢¥¤¥«¤Î»ÝÌ£¤È´Å¿É¥À¥ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç°ìÂÎ²½¡£³ú¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¼¢Ì£¿¼¤µ¤¬¡¢ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤òÂÇ¤Ä¡£
¥Ä¥áÆù¤Þ¤ÇÀ¿¼Â¤Ë³ª¤Å¤¯¤·¤ÎìÔÂôÊÛÅö
¥¢¥ÙÄ»¼èÆ²
»³±¢Ä»¼è ¤«¤Ë¤á¤·
1600±ß
Çã¤¨¤ë¾ì½ê¡§Ä»¼è±Ø¤Û¤«
ÌÀ¼£43Ç¯ÁÏ¶È¡¢¾¼ÏÂ27Ç¯¤«¤é¡Ö¸µÁÄ¤«¤Ë¼÷¤·¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÄ»¼è¤ÎÌ¾Å¹¡¦¥¢¥ÙÄ»¼èÆ²¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Æ±Å¹¤¬¡¢¥«¥Ë¤Ò¤È¤¹¤¸¤Ç»Å¾å¤²¤¿Ä»¼è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«¿®ºî¤À¡£¥«¥Ë·¿ÍÆ´ï¤Ï´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£
¡Ú¤³¤³¤ËÈþ³Ø¤¢¤ê¡Û¥«¥Ë¤Î»ÝÌ£¤ò°ìÀÞ¤ê¤Ë¶Å½Ì
¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¤¤¿¥«¥Ë¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¡¢ÈëÅÁ¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Î¤Û¤°¤·¿È¤È¥Ä¥áÆù¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡£´Å¤ß¡¢¹á¤ê¡¢¿©´¶¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡¢¥«¥ËÊÛÅö¤Î·æºî¡£
