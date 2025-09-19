動画「人の評判は意外と正しい」で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身が出演する番組『シラス』のテーマとして取り上げたメルヴィルの『白鯨（モビー・ディック）』を読んだ体験を語った。茂木氏は「僕も白鯨まで読んだことがなくて、英語で読んでるんですけど、32%くらいになった時に、様子が変わるんですよ。なんじゃこりゃって」と、その独特な衝撃を率直に述べている。 作中のエイハブ船長のキャラクター