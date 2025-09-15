9月13日に、大阪・ヤンマースタジアム長居にて行われた、ONE OK ROCK『DETOX JAPAN TOUR 2025』に、佐藤健率いるバンド、TENBLANKがサプライズ出演。「すごいことが起こってる！」と、会場はもちろん、SNS上でも大反響となった。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 また、アンコールでは、WANIMAのKENTAが登場。佐藤健も含めて「キミシダイ列車」を演奏するという胸熱な展開となった。 ■佐藤健の真摯なMCを