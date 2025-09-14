[総理大臣杯決勝戦 関西学院大（関西1部）0-1 東洋大（関東1部）、13日、宮城・キューアンドエースタジアムみやぎ］2年前に同杯準優勝だった関西学院大は9大会ぶり2度目の日本一を目指すも、準Vに終わった。メンバーは深く落胆していたが、冬の全日本大学選手権（インカレ）での奪還に照準を切り替えていた。2年前の雪辱を果たせずこうも日本一の道のりは険しいか…。前半は激しいプレッシャーに主眼を置いて鋭いカウンターで