ベルギー映画『ナイトコール』が10月17日より新宿武蔵野館ほかにて公開される。 参考：事件に巻き込まれた鍵屋が夜のブリュッセルを逃げ回る『ナイトコール』予告編公開 本作は、ミヒール・ブランシャールによる初の長編監督作。都市の闇を舞台に展開する一夜の逃走劇、そして暴動と現代社会を背景にした人間ドラマが描かれる。 毎夜、日々の生計を立てるため、ブリュッセルで鍵屋として