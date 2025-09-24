ニューストップ > IT 経済ニュース > 撮影のみで即現金化アプリが登場 PR企画 クローゼ 市場 デート 再利用 アプリ ファッション iOS 青山学院大学 スニーカー コラボニュース 撮影のみで即現金化アプリが登場 2025年9月24日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 写真撮影だけでAI査定する次世代フリマアプリ「チャリン」がリリースされた 出品や発送作業が不要で手数料無料、宅配業者が自宅まで集荷してくれる 初年度は月間6億円の買取を目標に不用品売却の新たなスタンダードを目指す Chalyn（チャリン）公式ページ https://www.chalyn.com/ iOS版アプリダウンロードはコチラ https://apps.apple.com/jp/app/id6749562396 記事を読む おすすめ記事 内田理央が激白 数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告 「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分 バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分 「どこまでズレまくってるんだろう」48歳女性シンガー “子ども食堂でケーキ”が物議の茂木前幹事長を痛烈批判 2025年9月23日 18時55分 YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分 「態度が生意気だったのでボコボコにした」女子高校生が面識のない10代女性を駅に呼び出して暴行した疑いで逮捕…被害女性は難聴など全治6カ月の重傷 新潟 2025年9月17日 22時0分