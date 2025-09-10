政府は、トヨタ自動車やホンダなどと連携し、電気自動車（ＥＶ）用電池の劣化状況などのデータを共有する仕組みを構築する。中古ＥＶや中古電池の利用拡大を促し、ＥＶ関連市場の活性化を図る。電池にはレアメタル（希少金属）など多くの重要鉱物が使われており、中古品の海外流出に歯止めをかける経済安全保障上の狙いもある。トヨタとパナソニックホールディングス（ＨＤ）が共同出資する電池メーカー「ＰＰＥＳ」や、ＳＯＭ