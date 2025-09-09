フランス議会がバイル首相の信任投票を否決した/Benoit Tessier/Reutersパリ（ＣＮＮ）フランスの国民議会（下院）は８日、バイル首相に対する信任投票を否決した。経済の逼迫（ひっぱく）と地政学的な緊張が高まる中、同国は首相の不在という新たな政治危機に陥った。投票の結果はバイル氏への不信任が３６４票、信任が１９４票。不信任票は内閣総辞職に必要とされる２８０票の最低ラインを大きく上回った。同氏が今回の投票を実