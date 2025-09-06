全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のパン屋『ベーカリーミウラ』です。レストランも使うライ麦パン全粒粉酵母など数種の自家製酵母を使い分けるパンが評判。中でもドイツ産有機ライ麦を使う「ライ麦」は酸味が強過ぎず何にでも合うオールマイティな味だ。都内の飲食店やホテルにも毎日卸しているそう。ライ麦2.2円／g『ベーカリーミウラ』ライ麦2.2円／gレスト