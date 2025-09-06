全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のパン屋『ベーカリーミウラ』です。

レストランも使うライ麦パン

全粒粉酵母など数種の自家製酵母を使い分けるパンが評判。中でもドイツ産有機ライ麦を使う「ライ麦」は酸味が強過ぎず何にでも合うオールマイティな味だ。都内の飲食店やホテルにも毎日卸しているそう。

ライ麦2.2円／g

「コーンチーズ」はバゲット生地に北海道の大粒コーンとデンマーク産マリボーチーズがたっぷり、上にはモッツァレラも！その深い旨さに一瞬で惚れました〜。

『ベーカリーミウラ』コーンチーズ480円

※画像ギャラリーでは、ショーケースに並べられた種類豊富なパンの画像がご覧いただけます。

［店名］『ベーカリーミウラ』

［住所］東京都文京区千駄木2-2-15 1階

［電話］03-5834-8972

［営業時間］8時〜17時※売り切れ次第終了

［休日］火・水

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口・根津駅1番出口から徒歩7分

撮影／小澤晶子、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

