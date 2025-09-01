「ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ」の40周年を記念し、「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」と「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」を、それぞれ東日本エリア（北海道・東北・首都圏・関東信越・中部）、西日本エリア（近畿・中四国・九州）先行で2025年9月2日に発売する。1980年代、皆が熱中したキラキラ「ヘッドシール」集め！「悪魔VS天使シリーズ」1985年発売当初のパッケージ1985年に発売され、社会現象を巻き起