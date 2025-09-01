「ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ」の40周年を記念し、「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」と「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」を、それぞれ東日本エリア（北海道・東北・首都圏・関東信越・中部）、西日本エリア（近畿・中四国・九州）先行で2025年9月2日に発売する。

1980年代、皆が熱中したキラキラ「ヘッドシール」集め！

「悪魔VS天使シリーズ」1985年発売当初のパッケージ

1985年に発売され、社会現象を巻き起こすほど大人気となった「ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ」。チョコレートをウエハースではさんだ菓子に、おまけのシールが付いてくる商品だが、悪魔と天使の二大勢力が争うというストーリー性を持つのが特徴。シールの表面にはスーパーゼウスをはじめとするキャラクターが描かれ、裏面には、世界観や各キャラクターの説明文などが書かれている。そして、「ヘッドシール」と呼ばれる、キラキラ光るレアなシールがあり、“集めたい！”という意欲が刺激され大ブームに。2025年で発売から40周年を迎えた。

「ヘッドシール」

40周年記念商品のラストを飾る、“ご当地”ビックリマン！

そんな「悪魔VS天使シリーズ」は2025年に入って、「ヘッドシール」に描かれるキャラが大集結した「ヘッドだらけのビックリマンチョコ」などの40周年記念商品を販売してきたが、今回の「ご当地ビックリマンチョコ」で最後の記念商品となる。「ビックリマン」史上初となる“ご当地”をテーマに、47都道府県別のビックリマンキャラクターのシールが楽しめる。

「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」

「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」

全部キラキラシール！ 気になるデザインは？

47都道府県をモチーフにしたキラキラシールが東日本編、西日本編それぞれ25種類ずつあり、ランダムに1枚封入されている。 例えば愛知県は名古屋城のシンボル・シャチホコが「ヘラクライスト」と一緒にデザイン。青森県はにんにくの名産地ということで「ニンニク満助」、高知県は「聖フェニックス」が坂本龍馬風に、滋賀県は琵琶湖と「オアシス天如」といった具合だ。

「ヘラクライスト」

「ニンニク満助」

「聖フェニックス」

「オアシス天如」

開発担当者である、株式会社ロッテのマーケティング本部 小田克久氏のコメントは以下の通り。

「2025年は『悪魔VS天使シリーズ』40周年の節目の年なので、これまで支えてくださったファンの皆さまはもちろん、ビックリマンを知らない若い世代の方にも楽しんでいただき、世代を超えたコミュニケーションが生まれるきっかけづくりがしたいと考えました。

今回『ご当地』をテーマにしたのは、2022年より実施している『ビックリマン地方創生プロジェクト』の活動を通じて、親子連れなど幅広い世代の方が、各地を訪れて楽しんでいる様子を目にし、ビックリマンには地域を盛り上げる力があると実感したこと。さらに、ビックリマンの価値である集めたくなるワクワク感と、日本全国の地域の魅力を掛け合わせることで新しい体験をビックリマンを通じて提供できると考えたからです。

本商品には、『ビックリマン地方創生プロジェクト』での盛り上がりを全国に波及させ、日本中を元気にしたい！という思いを込めています。

シールのデザインは、各都道府県の個性が際立つよう、キャラクターやテーマカラーの選定をし、一部には地域らしいモチーフも取り入れました。一枚一枚からその都道府県“らしさ”を見つけて、まわりの方々と一緒に楽しんでいただきたいです！」

「地方創生ビックリマンプロジェクト」とは、ビックリマンブランドを通してその土地の魅力を発信し、地方から日本を元気にするプロジェクト。これまで滋賀県東近江市や、鳥取県境港市、滋賀県内の道の駅、埼玉県上里町での周遊企画や、沖縄県の久米仙酒造株式会社とのコラボ商品販売などが実施され、現在は第6弾となる「ビックリマン×MUSASHI個展 聖魔アートの世界」が各都市を巡回している。

日本全国、悪魔VS天使計画!? あの頃の「ビックリマン」キャラたちを、アーティストのMUSASHI氏が再構築

懐かしいキャラたちがご当地仕様になった珍しいデザインのシールを、またあの頃のように集めてみては。