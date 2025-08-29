¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢º§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯Ãæ¡¢±Ñ²¦¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤¬º§Ìó¡ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¥È¥é¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î26Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Ö¤¬ºé¤­¸Ø¤ëÄí¤Ç¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¤¬ÊÒÉ¨¤ò