YouTubeチャンネル「GENKI LABO」で、市岡元気先生（サイエンスアーティスト）ら6人が、理系女子をテーマに「リケジョ呼びは悪いの？ なぜ理系女性が増えないのか徹底討論してみた！」と題した座談会を開いた。動画の主要テーマは「理系女子（リケジョ）」という言葉の適切性である。俳優・サイエンスコミュニケーターの佐伯恵太氏は、自身のSNS投稿をきっかけに、この言葉に対する多様な意見があると語った。現役の理系女子である