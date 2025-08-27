26日、フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が、出演していた『めざましテレビ』（フジテレビ系）の中で結婚を報告した。

番組のオープニングトーク内で、メインMCを務める伊藤利尋アナウンサー（53）が「藤本アナご結婚ということで、おめでとうございます！」と切り出し、藤本アナも「私事でありがとうございます。改めて仕事を頑張っていきたいと思っておりますが、こんなに温かく言われると恥ずかしいなって」と照れながらコメントした。

じつは東京大学医学部卒業という経歴をもつ藤本アナだが、パートナーが医師であることが明かされ、“エリート夫婦”の誕生となった。早朝からのおめでたい報告に、ネットではこんな祝福の声が並んだ。

《藤本アナ東大医学部卒なのやばい 顔も可愛くて29歳で結婚完璧すぎる》

《マジかー！！！ 完璧すぎるカップルすぎるおめでと〜（^O^）》

《才色兼備でお相手も医師と聞き、すごくお似合いだと思いました。末永くお幸せに！》

《おめでとう！ 東大医学部卒というスーパーエリートなのに、あの明るいキャラは凄く好感が持てます。》

報道番組からバラエティ番組まで幅広く活躍していた藤本アナだが、明るく飾らない性格で人気を博しており、「現場でもとても愛想が良く、評判は上々でした」とあるメディア関係者はいう。

「藤本アナはとにかく“コミュ力が高い”という印象です。ニュース番組『Mr.サンデー』（フジテレビ系）では、メインMCである宮根誠司アナ（62）のアシスタントキャスターを務めており、宮根アナが夏休み中には一人で“代役MC”を務めた経験もあります。トークバラエティ番組『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）でも、明石家さんまさん（70）をはじめとする“クセの強い”お笑い芸人たちとうまく立ち回る進行役を務めており、とにかく頭の回転が早く聡明なタイプでした」（前出・メディア関係者）

だが、『さんまのお笑い向上委員会』では“匂わせ疑惑”も噂されていてーー。

「23日の放送の終盤に、次回予告があったのですが、さんまさんが『ここで素晴らしい発表があります。こちら！』と“匂わせ予告”をしていたんです。以前進行役を務めていた久代萌美アナウンサー（35・現在はフリー）も’21年に番組の生放送で結婚を報告した過去があり、同様に番組内で結婚報告をするのでは、と言われています」（前出・メディア関係者）

30日の放送で、“エリート夫婦”の、さらなる情報の発表はあるのだろうか？