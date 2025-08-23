23Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¡Ö½è½ë¡×¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬¼ý¤Þ¤ë¤È¤­¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³·Á¸©Æâ¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢³µ¤ÍÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÄá²¬¤È»³·Á¤Ç34ÅÙÊÆÂô¤Ç33.2ÅÙ¤Ê¤É¸©Æâ22¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç30ÅÙ°Ê¾å¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»³·Á¤Ç37ÅÙ¡¢ÊÆÂô¤Ç36ÅÙ¡¢¿·¾±¤Ç35ÅÙ