この記事をまとめると ■GIIAS2025では自動車メーカー各社が旧車を展示していた ■来場者の多くが足を止めて注目していた ■自動車工場を多く抱えるインドネシアの自信を感じ取れる演出であった インドネシアでも旧車が注目の的に 本稿執筆時点ではまもなくインドネシアの独立記念日（8月17日）が迫っている。インドネシアは1945年8月15日に太平洋戦争中にインドネシアを占領していた日本が連合国へ全面降伏した直後に独立を宣言