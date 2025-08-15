サステナブルな視点とファッション性を融合させたブランド「Firsthand」より、女優・長濱ねるが出演するWEBコンテンツ「秋色ミニマル」が公開されました。柔らかな空気感と凛とした存在感で魅せる彼女が纏うのは、Pre-Fallの新作アイテムたち。今から秋本番まで長く楽しめる優秀アイテムがラインナップし、人気のバルーンスリーブシャツには新色「ブラウン」も登場♡ 秋を先取るヒントが詰まったコンテンツに注目