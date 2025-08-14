（台北中央社）最大野党・国民党党本部（台北市）で13日、抗日戦争勝利と台湾光復（日本による統治の終結）から今年で80年となるのを記念した展覧会が開幕した。朱立倫（しゅりつりん）党主席（党首）は開幕式で、国民党と蒋介石が抗戦を指揮した歴史的事実は、誰であっても消し去ったりねじ曲げたりすることを決して許さないと述べた。展覧会では、抗日戦下の写真や部隊が使用したドイツ軍ヘルメット、角笛、当時の宣伝用印刷物、