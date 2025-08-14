戦後80年の節目にあたる2025（令和7）年、天皇陛下と雅子さまは慰霊と継承の旅を続けておられる。慰霊の旅は、第二次世界大戦後に昭和天皇から、上皇陛下と美智子さま、天皇陛下と雅子さまへ受け継がれている。天皇陛下と雅子さまは、とりわけ戦争末期の激戦地となった場所を訪れている。今回は、そんな激戦地へ向かう特攻隊員たちが、最後に食べた料理の物語である。終戦の年、昭和天皇は新年を防空壕で迎えられた1939（昭和14）