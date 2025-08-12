月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します！2025年8月号の金メダルはココだ！蟹味噌の旨みが広がる衣サクサク軽やかなほぼ蟹だけコロッケ『食卓あおもん』＠中目黒超カニクリームコロッケ 630円（1個） 超カニクリームコロッケ 630円（1個） 蟹