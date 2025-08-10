アビスパ福岡は８月９日、J１第25節で川崎フロンターレと敵地で対戦。前半、相手に２名の退場者が出た数的優位も活かし、２−５で勝利を収めた。試合後、DF上島拓巳は勝利したものの、決して楽な試合ではなかったと冷静に試合を振り返った。「上手くゲームを進められたとは全く思っていませんし、失い方も悪くて、カウンターもたくさん受けた。我慢強く、相手の嫌なプレーをし続けた結果、退場や、こちらに有利な判定になった