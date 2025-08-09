以降の日程も1日スライド…決勝は23日に第107回全国高校野球選手権大会の大会本部（日本高等学校野球連盟／日本高野連、朝日新聞社）は9日、翌10日の第6日目に行われる予定だった4試合を順延することを発表した。悪天候が予想されるため。この日予定されていた県岐阜商-日大山形、北海-東海大熊本星翔、高川学園-未来富山、豊橋中央-日大三は11日にスライドする。11日以降は2部制は採用されず、第3試合が午後1時、第4試合が午