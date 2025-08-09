長坂は脳震盪特例措置の対象選手、原口が代替指名選手となる9日のプロ野球公示で、セ・リーグ首位を走る阪神は大量5人を入れ替えた。同日、京セラドームで行われるヤクルト戦に先発するジョン・デュプランティエ投手、原口文仁内野手、前川右京外野手を出場選手登録した。代わって抹消したのは、長坂拳弥捕手と島田海吏外野手。長坂は脳振盪特例措置の対象選手で、原口が代替指名選手となる。島田は今季28試合の出場で打率.129