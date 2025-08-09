3安打で打率.280に【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数3安打の活躍で5-1の勝利に貢献した。今季9度目の3安打で打率を.280に上昇させた。初回から打線を牽引した。初回先頭で迎えた第1打席、3球目のカーブを捉えて中安打を放った。3回無死で迎えた第2打席は二ゴロに倒れるも、5回2死の