◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦横浜5―0敦賀気比（2025年8月8日甲子園）西武、レッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏（44＝スポニチ本紙評論家）がテレビ朝日の取材で甲子園球場を訪問。母校・横浜の初戦突破を見届け、7安打完封勝利を挙げた2年生右腕・織田翔希投手の投球を称賛した。春夏連覇へのスタートとなる夏初戦。織田投手に先発を託した村田監督は、ある程度のゲームプランを考えていたと思います