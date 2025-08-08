ヤクルト３―２巨人（セ・リーグ＝７日）――ヤクルトが逆転勝ち。四回にオスナ、六回は中村悠の適時打で２度追いつき、八回にオスナが決勝ソロを放った。巨人は田中将の粘投実らず、３連勝でストップ。５月１日以来の一軍登板となった巨人の田中将。東京ドームのマウンドに堂々と立つ姿は、約３か月前とは明らかに変わっていた。「春先とは違う手応えは、当然感じて投げていた。やってきたことの積み重ねが出せた」。白星には