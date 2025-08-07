金沢の人気寿司店が東京初進出！【噂の新店】「すし処 優勝」石川から直送される高級素材をカジュアルに楽しむ“おまかせ”スタイル今回いち早くオープン初日に取材で訪れたのは、虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーの3階にオープンしたばかりの「すし処 優勝」。虎ノ門横丁の目の前、という好立地にあり、昼も夜も潔く13,200円のおまかせスタイルのみという、高コスパの予感しかしない注目株の寿司店だ。石川県金沢港で人気を博し