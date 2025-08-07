東北地方のマスコットキャラクター「ずんだもん」を展開するSSS合同会社が、中国語、英語、日本語、広東語、韓国語を話せるずんだもんの音声合成ソフト「Voiceger」を公開しました。Voiceger - ずんだもん多言語TTShttps://zunko.jp/voiceger.phpZundamon's NEW Voice is Here! | Voiceger - Free Text-to-Speech - YouTube「Voiceger」は公式サイトからWindows版を無料でダウンロードできます。Voicegerずんだもん音源利用規約で