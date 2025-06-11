■3年ぶりに1％の利下げを行ったロシア中銀ロシア中央銀行は6月6日、政策金利を1％ポイント引き下げ、年20％にすると決定した（図表1）。利下げはおおよそ3年ぶりとなる。足元でインフレの加速にピークアウトの兆しが窺えることに加えて、年明け以降は通貨ルーブルの相場が着実に持ち直していることから、高金利を緩和できる環境にあるとロシア中銀は判断したようである。写真＝SPUTNIK／時事通信フォト2025年6月4日、モスクワ郊外