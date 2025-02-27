女優・のん（31歳）が2月27日、自身のX（Twitter）を更新。岩手・大船渡で発生している大規模な山火事について、コメントを寄せている。のんはこの日、「岩手県の山火事による被害、とても驚いています。一刻も早い鎮火と、避難されている方々の御不安が解消されることを願うと共に、消火作業に当たられている皆様もどうか怪我などありませんように。のん」と、お見舞いのコメントをつづった。のんは2013年に放送された連続テレビ