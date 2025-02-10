インターネット上には勤務先の給料や待遇などの不満があふれている。そこでダイヤモンド編集部は、企業の与信管理を支援するベンチャーが集めた大量の口コミデータなどを基に、働き方に関する従業員の不満が多い“ブラック”企業ランキングを作成した。対象期間は2024年1月から12月までの1年間。上位には金融、自動車、小売り、鉄道などの大手企業が名を連ねた。（ダイヤモンド編集部松本裕樹）ネガティブ投稿を収集しランキング