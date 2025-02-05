人生を大きく左右する「受験」だが、それ以前の経験や出会いによって、志望校や成果に大きな影響を与えることがあるようだ。千葉県に住む40代の男性（ITエンジニア／SE・プログラマ／年収850万円）は、「受験の思い出」として、まず「不登校気味だった」という中学時代からを回想した。「周囲も私を腫れ物のように扱うといった状態で、精神的に大分辛く授業も一切身にならない」「成績も悲惨な状態でした。友達も居ませんでした」