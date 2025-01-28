V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï27Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»³¸ý·Ö¡¢Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÈÓÈøÎµÂÀÏ¯¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡¢°ÂÉôÂçÀ²¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨J2¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï½éÀï¤Ç¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î1-4´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Ä¹ºê¡£º£µ¨¤Ï¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÖPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡×¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£Åß¤ÏJ2ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤·