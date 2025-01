昨年1月からベルギー1部のコルトライクでプレーする日本代表DF藤井陽也。24歳のセンターバックは今季18試合に出場していたが、昨年末から離脱している。その藤井はSNS上にこのようなメッセージを投稿した。「先週日本で以前から痛めていた脛の手術をしました。たくさんの方々のご協力に本当に感謝しています。強くなって戻ります!!!I had surgery in Japan. I’ll be back stronger 」古傷があったという脛の手術を日本で受けた