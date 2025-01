コルトライク藤井陽也、日本で脛を手術していた「寿司、焼肉のスーパーコンボですぐなおします」

昨年1月からベルギー1部のコルトライクでプレーする日本代表DF藤井陽也。

24歳のセンターバックは今季18試合に出場していたが、昨年末から離脱している。

その藤井はSNS上にこのようなメッセージを投稿した。

「先週日本で以前から痛めていた脛の手術をしました。たくさんの方々のご協力に本当に感謝しています。強くなって戻ります!!!I had surgery in Japan. I’ll be back stronger 」

古傷があったという脛の手術を日本で受けたとのこと。

同じく名古屋グランパス出身の日本代表DF菅原由勢が「寿司食べて治してください!」とコメントすると、藤井は「寿司、焼肉のスーパーコンボですぐなおします」と返信していた。

今冬、コルトライクには25歳のDF角田涼太朗が再加入したが、藤井とのコンビはひとまずお預けになる。

その藤井はベルギーでは主力としてプレーしているものの、日本代表での出場は昨年元日のタイ戦のみ。

彼は中学時代にクラスの女子半数から告白されたという逸話を持つ選手だが、代表復帰はなるだろうか。