モンテディオ山形は、きょう、藤本佳希選手と来季の契約をしたと発表した。 藤本選手のコメントは以下の通り。 「来シーズンもモンテディオ山形でプレーできることを嬉しく思います。自分のサッカー人生の全てを懸けて闘いますので、熱いサポートをよろしくお願いします」 ■藤本 佳希選手 出身：愛媛県 身長：178cm体重：78kg ポジション：FW 今季出場記録：リーグ戦8試合出場0得点