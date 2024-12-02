女優の吉高由里子（36歳）が、11月29日に放送された情報番組「ロクいち！福岡」（NHK福岡）に出演。“福岡が誇るスター”と共演したことについて「天才ですよね」と語った。大河ドラマ「光る君へ」のエピソード「刀伊の入寇」の舞台となる福岡でイベントを行った吉高が、番組のインタビューに対応。“福岡が誇るスター”ロバート・秋山竜次と共演したことについて、吉高は「天才ですよね。もう、大好きで。いるだけで面白いですし