高校生のごみ拾い日本一を決める大会に県代表で出場する東海大山形高校の生徒たちが、おととい県庁を訪れ、意気込みを語りました。 【写真を見る】虫がいてもお構いなし！ ごみ拾い日本一を決める大会に出場する高校生が意気込み語る 今年はオリジナルアイテムも！ (山形） 県庁を訪れたのは、東海大山形高校３年生の「東海Ｂチーム」の３人です。 東海大山形高校東海Ｂチーム早坂紀香選手「草むらには、虫