◆あべのハルカス展望台「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 -Go Around OSAKA-」。大阪を巡るマッピングショーあべのハルカスの展望台「ハルカス300」では、〜2025年3月31日(月)までの期間、「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 -Go Around OSAKA-」を開催。クリエイティブカンパニー「ネイキッド」によるもので、大阪城天守閣をはじめ、道頓堀や海遊館など、大阪の名所をプロジェクションマッピングで巡る“アートな大阪観光案内”