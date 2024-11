◆あべのハルカス展望台「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 -Go Around OSAKA-」。大阪を巡るマッピングショー

◆あべのハルカス展望台「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 -Go Around OSAKA-」。大阪を巡るマッピングショーあべのハルカスの展望台「ハルカス300」では、〜2025年3月31日(月)までの期間、「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 -Go Around OSAKA-」を開催。クリエイティブカンパニー「ネイキッド」によるもので、大阪城天守閣をはじめ、道頓堀や海遊館など、大阪の名所をプロジェクションマッピングで巡る“アートな大阪観光案内”を楽しむことができる。リアルな夜景と光のアートによる壮大なショーを、大切な人と堪能してみては?

60階 北側通路・東側通路 003アートな気分で楽しめる、大阪観光×マッピングショー「NAKED CITY LIGHT FANTASIA」は、クリエイティブカンパニー「ネイキッド」が2015年に開発し、あべのハルカス展望台「ハルカス300」からスタートしたプロジェクションマッピングショーイベント。リアルな夜景と光のアートの融合を楽しむことができ、毎年テーマや演出内容を変え、期間限定で開催している。2024年のテーマは、大阪をぐるっと回るを意味する「Go Around OSAKA」。360度回遊できる「ハルカス300」の特長を活かした内容となっていて、それぞれの方角に合わせ、大阪の名所がプロジェクションマッピングで出現!大阪城天守閣はもちろん、世界遺産・仁徳天皇陵古墳(大山古墳)、ミナミの繁華街・道頓堀、人気の水族館・海遊館など、大阪ならではのエリアやスポットが登場し、アートな気分に浸りながら名所巡りを楽しめる。夜の展望台で、大阪の観光案内を満喫してみるのはいかが? クリスマスシーズンはもちろん、バレンタインデーやホワイトデーシーズンのデートにもよさそう。60階 北面窓 002見どころいっぱい!大阪のランドマークや観光地が登場60階 EV前 001では、「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 ーGo Around OSAKAー」の世界へと誘うウェルカムマッピングがお出迎え。床面と柱に、大阪を彩る鮮やかな情景が広がっている。60階 北面窓 002で楽しめるのは、大阪のランドマークがハルカス300からの夜景と融合し、窓面を彩るプロジェクションマッピング。大阪城天守閣、ミナミの繁華街・道頓堀など、有名なスポットやエリアが登場して、ワクワク気分がさらに高まりそう。60階 南面窓 00560階 北側通路・東側通路 003で広がるのは、ロマンティックな光景。ハルカス300から望む大阪の夜景とともに、満点の星空のようにキラキラと瞬く光のアートに、360度包まれる。幻想的な空間にうっとりときめくはず。60階 西面付近床 004では、人気の観光スポットが登場。床が崩れて大阪の夜景が現れると、大阪ベイエリアにある海遊館が! ここに暮らすさまざまな海の生物たちが、空を優雅に泳ぐ姿を満喫して。そして、60階 南面窓 005では、「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 ーGo Around OSAKAー」のフィナーレを飾るプロジェクションマッピングショーを鑑賞。大仙古墳や埴輪といった南大阪のランドマークや、大阪を代表する人気スポットが次々と現れる。58F ツインタワー(58階「天空庭園」)プロジェクションマッピング&インタラクティブアート次世代クリエイターによるインタラクティブ作品に注目「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 ーGo Around OSAKAー」は、「?阪芸術?学アートサイエンス学科」と「ネイキッド」の共創実践型プロジェクト「0×0=∞(ムゲンダイ)プロジェクト」の一環としても実施。58階ツインタワーの演出企画・構成に、こちらの学生も参加している。映像に触れると演出が変化する、プロジェクションマッピング&インタラクティブ作品をチェックしてみて。