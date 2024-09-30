【リニューアル「ポケモンパン」】 10月1日 発売 希望小売価格：136円～ 第一屋製パンは、通年販売しているポケモンパン主力商品6品をリニューアルし、10月1日より発売する。ただし、一部地域ではリニューアル日が異なる。希望小売価格は136円から。 ミニ蒸しケーキシリーズは、ふんわりとした食感の蒸しケー