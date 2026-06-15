【アロフト・バイ・マリオット大阪堂島】、夏限定 Tropical Afternoon Tea とメロンパフェがW XYZ Barに登場

マリオット・インターナショナル

アロフト・バイ・マリオット大阪堂島は、ホテル1階「W XYZ Bar」にて、夏限定の「Tropical Afternoon Tea」と期間限定のメロンパフェを販売いたします。

夏の訪れを感じる色鮮やかなトロピカルフルーツと、旬を迎えるメロンの魅力を存分に楽しめる本コレクション。マンゴーやパイナップル、ドラゴンフルーツなどを取り入れたアフタヌーンティーと、みずみずしいメロンを主役にしたパフェをご用意しました。

W XYZ Barの開放的で洗練された空間の中で、南国リゾートを思わせる夏ならではのティータイムをお楽しみください。

■ 販売期間

2026年6月16日（火）～ 2026年8月31日（月）

Tropical Afternoon Tea（トロピカルアフタヌーンティー）

マンゴーやパイナップル、ドラゴンフルーツなど、南国の太陽を思わせるフルーツをテーマにした夏限定のアフタヌーンティーです。

爽やかなブルーキュラソーゼリー＆バニラパンナコッタ、エキゾチックフルーツタルト、マンゴー＆パイナップルのムースケーキなど、それぞれ異なる味わいや食感を楽しめるスイーツを取り揃えました。色鮮やかなスイーツが並ぶティースタンドは、まるで南国のリゾートを訪れたかのような気分を演出します。

また、うなぎのカナッペやスパイシーサーモンのクリスピーライスなどのセイボリーもご用意。甘味と塩味が織りなすバランスの良い構成で、最後の一品までゆったりとお楽しみいただけます。

友人とのティータイムや特別な日のご褒美、自分だけのリラックスタイムにもおすすめの夏限定アフタヌーンティーです。

スイーツ

・ブルーキュラソーゼリー＆バニラパンナコッタ

・キャラメリゼバナナのカップケーキ

・エキゾチックフルーツタルト

・ミックスフルーツゼリー

・マンゴー＆パイナップルのムースケーキ

・ホワイトチョコレートドーナツ

セイボリー

・ヨーグルトスコーン

（クリームチーズ、マーマレード、ブルーベリージャム）

・うなぎのカナッペ

・スパイシーサーモンのクリスピーライス

アフタヌーンティー：5,900円

紅茶やコーヒーとともに、色鮮やかな南国フルーツとスイーツが織りなすトロピカルアフタヌーンティーをお楽しみいただける期間限定プラン。

アフタヌーンティー ＋ スパークリングワイン 7,000円

スパークリングワインとともに、より特別なひとときを演出

アフタヌーンティー ＋ ヴーヴ・クリコ シャンパングラス 8,600円

上質なシャンパンとともに楽しむ、贅沢な夏のアフタヌーンティー

ノンアルコールで楽しむ 夏のアフタヌーンティー 6,900円

モクテルとともに、鮮やかな夏の味わいを楽しめるプラン

メロンパフェ

ご予約・詳細は公式サイトをご覧ください。 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_items%5B%5D=6a2ca7f8e28a1fc14c5f2f30

旬のメロンを贅沢に使用した期間限定のメロンパフェ。みずみずしいメロンと爽やかなメロンゼリーをベースに、グリークヨーグルト、クランブル、ホイップクリーム、ババロアクリームを重ねました。仕上げにバニラアイスクリームとドライストロベリーを添え、食感と味わいの変化を楽しめる一品に。メロン本来の上品な甘みを存分にご堪能いただける、夏限定のデザートです。

提供時間：17:00～20:00 予約必須価格：2,000円

【内容】

・メロンゼリー

・ギリシャヨーグルト

・クランブル

・ホイップクリーム

・ババロアクリーム

・バニラアイスクリーム

・ドライストロベリー

芳醇な香りとみずみずしい甘みが広がるメロンを主役に、なめらかなクリームやババロアを重ねた贅沢なメロンパフェ。

爽やかな味わいと多彩な食感が織りなす、夏にぴったりの上品なデザートです。

トロピカルアフタヌーンティーの余韻をそのままに、季節の恵みを存分に楽しめる特別な一品です。

アロフト大阪堂島について

アロフト大阪堂島は、最先端のテクノロジーや自由なデザイン、音楽を融合させた斬新なアプローチで、堂島の歴史を未来へとつなぐ、次世代トラベラーのためのライフスタイルホテルです。梅田、中之島など主要地域へのアクセスが良く、旅の拠点として絶好のロケーションを誇ります。ホテルは、お客様同士で思いがけない友情が生まれたり、斬新なアイデアが行き交うような、活気に満ちた雰囲気が漂っています。パブリックスペースやダイニングは、天井の高さを活かした開放感溢れる空間に。館内では、多彩な料理をお届けするオールデイダイニング「The WAREHOUSE」、シグネチャーカクテルを片手にライブ音楽をお楽しみいただける「Re:mix(SM) Lounge」と「W XYZ(R) Bar」のほか、コーヒーや紅茶などのテイクアウトができる「Re:fuel by Aloft(SM)」があります。また、旅の間もワークアウトをお楽しみいただけるよう、最新機器を備えたジム「Re:charge(SM)」も完備しています。

◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/

◎Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja

◎Facebook: https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima