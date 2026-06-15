【アロフト・バイ・マリオット大阪堂島】、夏限定 Tropical Afternoon Tea とメロンパフェがW XYZ Barに登場
アロフト・バイ・マリオット大阪堂島は、ホテル1階「W XYZ Bar」にて、夏限定の「Tropical Afternoon Tea」と期間限定のメロンパフェを販売いたします。
夏の訪れを感じる色鮮やかなトロピカルフルーツと、旬を迎えるメロンの魅力を存分に楽しめる本コレクション。マンゴーやパイナップル、ドラゴンフルーツなどを取り入れたアフタヌーンティーと、みずみずしいメロンを主役にしたパフェをご用意しました。
W XYZ Barの開放的で洗練された空間の中で、南国リゾートを思わせる夏ならではのティータイムをお楽しみください。
■ 販売期間
2026年6月16日（火）～ 2026年8月31日（月）
Tropical Afternoon Tea（トロピカルアフタヌーンティー）
マンゴーやパイナップル、ドラゴンフルーツなど、南国の太陽を思わせるフルーツをテーマにした夏限定のアフタヌーンティーです。
爽やかなブルーキュラソーゼリー＆バニラパンナコッタ、エキゾチックフルーツタルト、マンゴー＆パイナップルのムースケーキなど、それぞれ異なる味わいや食感を楽しめるスイーツを取り揃えました。色鮮やかなスイーツが並ぶティースタンドは、まるで南国のリゾートを訪れたかのような気分を演出します。
また、うなぎのカナッペやスパイシーサーモンのクリスピーライスなどのセイボリーもご用意。甘味と塩味が織りなすバランスの良い構成で、最後の一品までゆったりとお楽しみいただけます。
友人とのティータイムや特別な日のご褒美、自分だけのリラックスタイムにもおすすめの夏限定アフタヌーンティーです。
スイーツ
・ブルーキュラソーゼリー＆バニラパンナコッタ
・キャラメリゼバナナのカップケーキ
・エキゾチックフルーツタルト
・ミックスフルーツゼリー
・マンゴー＆パイナップルのムースケーキ
・ホワイトチョコレートドーナツ
セイボリー
・ヨーグルトスコーン
（クリームチーズ、マーマレード、ブルーベリージャム）
・うなぎのカナッペ
・スパイシーサーモンのクリスピーライス
アフタヌーンティー：5,900円
紅茶やコーヒーとともに、色鮮やかな南国フルーツとスイーツが織りなすトロピカルアフタヌーンティーをお楽しみいただける期間限定プラン。
アフタヌーンティー ＋ スパークリングワイン 7,000円
スパークリングワインとともに、より特別なひとときを演出
アフタヌーンティー ＋ ヴーヴ・クリコ シャンパングラス 8,600円
上質なシャンパンとともに楽しむ、贅沢な夏のアフタヌーンティー
ノンアルコールで楽しむ 夏のアフタヌーンティー 6,900円
モクテルとともに、鮮やかな夏の味わいを楽しめるプラン
ご予約・詳細は公式サイトをご覧ください。 :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_items%5B%5D=6a2ca7f8e28a1fc14c5f2f30
メロンパフェ
旬のメロンを贅沢に使用した期間限定のメロンパフェ。みずみずしいメロンと爽やかなメロンゼリーをベースに、グリークヨーグルト、クランブル、ホイップクリーム、ババロアクリームを重ねました。仕上げにバニラアイスクリームとドライストロベリーを添え、食感と味わいの変化を楽しめる一品に。メロン本来の上品な甘みを存分にご堪能いただける、夏限定のデザートです。
提供時間：17:00～20:00 予約必須価格：2,000円
【内容】
・メロンゼリー
・ギリシャヨーグルト
・クランブル
・ホイップクリーム
・ババロアクリーム
・バニラアイスクリーム
・ドライストロベリー
芳醇な香りとみずみずしい甘みが広がるメロンを主役に、なめらかなクリームやババロアを重ねた贅沢なメロンパフェ。
爽やかな味わいと多彩な食感が織りなす、夏にぴったりの上品なデザートです。
トロピカルアフタヌーンティーの余韻をそのままに、季節の恵みを存分に楽しめる特別な一品です。
アロフト大阪堂島について
アロフト大阪堂島は、最先端のテクノロジーや自由なデザイン、音楽を融合させた斬新なアプローチで、堂島の歴史を未来へとつなぐ、次世代トラベラーのためのライフスタイルホテルです。梅田、中之島など主要地域へのアクセスが良く、旅の拠点として絶好のロケーションを誇ります。ホテルは、お客様同士で思いがけない友情が生まれたり、斬新なアイデアが行き交うような、活気に満ちた雰囲気が漂っています。パブリックスペースやダイニングは、天井の高さを活かした開放感溢れる空間に。館内では、多彩な料理をお届けするオールデイダイニング「The WAREHOUSE」、シグネチャーカクテルを片手にライブ音楽をお楽しみいただける「Re:mix(SM) Lounge」と「W XYZ(R) Bar」のほか、コーヒーや紅茶などのテイクアウトができる「Re:fuel by Aloft(SM)」があります。また、旅の間もワークアウトをお楽しみいただけるよう、最新機器を備えたジム「Re:charge(SM)」も完備しています。
◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/
◎Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja
◎Facebook: https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima