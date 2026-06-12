BRANUとナレルグループ、 建設業界の労働力不足解消とDX推進を目的とした人材紹介における業務提携を締結

BRANU株式会社

建設DXプラットフォーム事業を展開するBRANU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：名富 達也、証券コード：460A、以下ブラニュー）は、株式会社ナレルグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田 直樹、以下ナレルグループ）のグループ会社である株式会社コントラフト（本社：東京都千代田区、代表取締役：瀬合 康介、以下コントラフト）と一般社団法人全国建設人材協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：岡野 稔、以下全建）と共に、建設現場における労働力不足の解消およびDX推進による生産性向上を目的とし、双方の強みと顧客基盤を活かした人材紹介に関する業務提携を締結し、2026年7月1日からサービス提供を開始いたします。

■本提携の背景

現在、日本の建設業界は「2024年問題」の本格化に伴う労働時間の上限規制や、深刻な高齢化・若手入職者の減少という、構造的な労働力不足に直面しています。この現状を改善していくには、持続的な「人材の確保」とテクノロジーを活用した「業務の効率化」の両輪が不可欠です。しかしながら、多くの中小建設企業では慢性的なリソース不足が足かせとなり、DX人材の育成やデジタル化への着手そのものが困難な状況にあります。



ブラニューは創業以来、中小建設企業に特化したマッチングサイト「CAREECON(https://careecon.jp/)」や、マーケティングから施工・経営管理までを一元化する統合型ビジネスツール「CAREECON Plus(https://careecon-plus.com/)」を提供し、業界のデジタル化を牽引してきました。特に、ホームページを活用したマーケティングや採用ブランディング、さらには採用後の定着支援に至るまで、中小建設企業の採用領域において豊富な実績と伴走支援のノウハウを蓄積しています。顧客への支援を加速させる中で、多くの企業が労働力不足という根本的な問題に加えて、デジタル化の遅れという本質的な課題に直面していることが浮き彫りとなりました。



一方、ナレルグループは、グループ全体で専門的・技術的なスキルを持つ施工管理人材や技能労働者（以下、職人）の人材派遣・紹介サービスを通じて、多くの建設現場を支えてきました。また、グループ会社のコントラフトと全建では、ダイレクトリクルーティングサービス「職人スカウト」を通じて、特に建設現場の中核を担う職人不足の解消を目指してまいりましたが、今後は、人材不足に悩む全国の建設中小企業に向けて自社サービスをさらに広範囲に提供すべく、提携先を検討していました。



こうした背景を受け、中小建設事業者に特化した営業力と企業のデジタル化を支え伴走してきたブラニューと、建設現場を支える職人や技術者の派遣・紹介を行ってきたコントラフトと全建は、両社の強みと社会的なニーズが完全に合致したことから、今回の業務提携が実現しました。本提携により、中小建設企業が抱える「労働力不足」と「AIを前提としたデジタル化」という2つの大きな課題を同時に解決することが実現します。

■本提携の内容

本提携により、ブラニューの営業部門が既存顧客に対して、ナレルグループのコントラフトと全建が運営する「職人スカウト」の販売が可能になります。これにより、ブラニューの既存顧客は、「職人スカウト」に登録する多数の優秀な建設業人材に対して、直接アプローチできるようになります。また、入社が確定した段階でブラニューが「CAREECON Plus」の操作を事前研修するので、DX人材としても活躍が期待できます。



また、コントラフト・全建は自社の既存顧客に対して、ブラニューの建設DXソリューション「CAREECON Plus」およびブラニューが提供するオウンドメディア構築サービスを販売いたします。これにより、オウンドメディアを新規で構築して、自社ブランディングや新規案件獲得、採用を強化したいコントラフト・全建の顧客に、ブラニューの建設DXソリューションの提供が可能になります。

■今後の展望

両社の相互連携によるサービス提供は2026年7月1日から開始となります。本提携は、両社の強みを活かし、中小建設企業における「労働力不足」と「生産性向上」の課題を同時に解決する、「人材×建設DX」の一体型プラットフォームの始動を意味します。人材紹介から、配属後の現場における業務効率化までをシームレスにワンストップで提供することで、顧客企業との長期にわたる強固なパートナーシップの構築と、持続的なエンゲージメントの向上を実現します。



ブラニューとナレルグループは、この強固なアライアンスを通じて双方の顧客基盤のシナジーを高め、建設業界における競争優位性を確立し、全国の中小建設企業に新たなパラダイムシフトをもたらすべく、次世代の持続可能な建設産業の実現を目指してまいります。

■代表コメント

BRANU株式会社 代表取締役 名富 達也

建設業界はいま、人手不足や高齢化といった大きな構造課題に直面しています。AIによって業務を効率化し、少人数でも現場と経営が回る仕組みをつくることはもちろん重要です。



しかし、産業を前に進める原動力は、いつの時代も現場を支える「人」の力にあります。AIは人を置き換えるものではなく、人の可能性を広げるためにあり、「代替」ではなく「底上げ」によってこそ企業はより大きな恩恵を得られると考えます。



ブラニューはこれまで、「建設業界をテクノロジーでアップデートする。」というビジョンのもと、中小建設企業が抱える課題に向き合ってきました。今回、建設人材サービスにおいて豊富な実績を持つナレルグループ様とパートナーシップを組めることを、大変心強く感じています。



ブラニューが提供するテクノロジーと、ナレルグループ様が培ってきた人材領域の専門性を掛け合わせることで、中小建設企業が直面するリソース不足の解消を支援し、現場で働くプロフェッショナルがより価値を発揮できる環境づくりに貢献してまいります。

株式会社ナレルグループ 代表取締役 柴田 直樹

ナレルグループは、中期経営計画「Change and Growth 2030」の成長戦略の1つに職人紹介事業の拡大を掲げております。また、ナレルグループ独自の顧客基盤と人材基盤を活用し、職人ネットワークを含む建設人材データベースの構築を推進しております。この職人紹介事業の強化と、建設人材プラットフォーム構想を具体化し、更なる当社の成長を加速させる重要な施策の1つとして、ブラニュー様との提携が実現しました。



ブラニュー様が提供する建設DXソリューション「CAREECON Plus」と当社グループが提供する建設業特化のダイレクトリクルーティングサービス「職人スカウト」の求職者データベースを組み合わせることで、中小建設企業様が抱える人材不足と業務効率化の課題解決を支援してまいります。また当社のプラットフォームの拡充と、職人紹介事業の更なる成長にもつながると考えております。



今後も両社の強みを掛け合わせることで、建設業界全体の発展に貢献してまいります。

■BRANU株式会社について

BRANU株式会社（ブラニュー）は、「建設業界をテクノロジーでアップデートする。」というビジョンのもと、建設DXプラットフォーム「CAREECON Platform（キャリコン）」を通じて建設業界の変革に取り組んでいます。



社名：BRANU株式会社

証券コード：460A

本社所在地：東京都港区六本木6-1-24ラピロス六本木4F

設立：2009年8月18日

代表者：代表取締役 名富 達也

事業内容：建設業向けデジタルトランスフォーメーション事業

URL：https://branu.jp（コーポレートサイト）

■株式会社ナレルグループについて＜東京証券取引所グロース市場 証券コード : 9163＞

ナレルグループは、建設ソリューション事業を展開する株式会社ワールドコーポレーション、株式会社コントラフト、一般社団法人全国建設人材協会と、ITソリューション事業を展開する株式会社ATJCを傘下に人材派遣サービスを提供しています。2023年7月に東京証券取引所グロース市場に上場しました（証券コード：9163）。

株式会社ワールドコーポレーションは、ナレルグループの中核企業として2008年に設立。建設業界に特化した技術者派遣や建設関連作図事業、プラント技術者のアウトソーシング事業を展開しています。未経験者の採用・育成にも積極的に取り組み、建設業界のDX化や、現場作業の生産性向上と効率化を目指し、ICTツールを活用・推進できるDX人材の育成にも注力しております。

今後も、建設業界の人材不足の解消とDX人材の育成を通じて、業界の持続的な発展に貢献しています。

＜ナレルグループ会社概要＞

所在地：東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル3階

URL：https://nareru-group.co.jp/

代表者：代表取締役 柴田 直樹

資本金：420百万円（2025年10月現在）

事業内容：建設ソリューション事業（ワールドコーポレーション、コントラフト、全国建設人材協会）

・建設・プラント業界向け技術者派遣

・建築関連作図

・建設DXコンサルティング

・建設業界向け人材紹介

・建設業界向け人材マッチングプラットフォームの運営

○有料職業紹介事業許可番号 13‐ユ‐304344

○労働者派遣事業許可番号 派 13-305286

○一級建築士事務所 東京都知事登録 第64222号

：ITソリューション事業（ATJC）

・IT業界向け技術者派遣

・SES（システムエンジニアリングサービス）