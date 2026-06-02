北海道最大級フィットネス大会「VOLIX CUP 2026」開催決定

株式会社VOLIX

株式会社VOLIX（代表取締役：大藤翔平）は、2026年9月5日（土）に北海道初の自社主催フィットネス・ボディビル大会「VOLIX CUP 2026」を北海道青少年会館コンパスホール（札幌市南区）にて開催します。

北海道はフィットネス大会が少なく、道外遠征には海を渡るハードルがあります。「北海道にいながら挑戦できる舞台を」--その思いが、本大会開催の原点です。

初心者専用「THE FIRST STAGE」の90名枠はすでに完売。大会への出場を夢見ながら地道にトレーニングを続けてきた層が、北海道に確かに存在していた--その反響が、開催への手応えを裏付けています。

■ 大会概要

大会名：VOLIX CUP 2026 （ヴォリックスカップ 2026）

開催日時：2026年9月5日（土）

会場：北海道青少年会館 コンパスホール

住所：〒005-0003 札幌市南区真駒内柏丘7丁目8-1

主催：株式会社VOLIX

エントリー数：192名（2026年6月現在） 最大300名 締め切り：2026年7月31日

観戦チケット：2026年7月1日より販売開始予定（約630席）

公式サイト

https://volix.jp/pages/volixcup(https://volix.jp/pages/volixcup)

■ 競技カテゴリー

・メンズ

ボディビル ／ クラシックフィジーク ／ フィジーク（身長別3クラス）

THE FIRST STAGE〈初心者枠〉（身長別3クラス）

・ウィメンズ

ビキニ ／ レギンス（ウェルネス）

※「THE FIRST STAGE」は過去にフィジーク大会で6位以内の入賞経験がない選手を対象とした初心者専用カテゴリーです。大会初挑戦の選手が安心してステージに立てる環境を提供します。

■ 本大会の6つの特徴

１. 選手ファースト - 「初めての舞台」を全力サポート

道内の大会不足と道外遠征のハードルに向き合い、初心者専用「THE FIRST STAGE」を含む6カテゴリーを設置。すべてのトレーニーに「地元で挑戦できる場」を届けます。

２. 無料ポージングセミナー - 業界の常識を覆す選手サポート

通常有料のポージングセミナーの講師代・会場代をVOLIXが全額負担し、出場選手に完全無料で提供。7月26日（日）に最大150名を対象に開催し、参加できない選手には動画を配信します。

３. 全国規模の参加者 - 最年少19歳・最年長71歳、道外からも約2割が参加

エントリー192名のうち約2割が道外参加という異例の広域集客を実現。年齢層も最年少19歳・最年長71歳と幅広く、フィットネスが世代を超えてつながる大会です。

４. 著名インフルエンサー・審査員が集結

全国で活躍する審査員・MC・ステージゲストが集結。詳細は確定ゲスト一覧をご参照ください。当日発表のサプライズゲストも予定しています。

５. 北海道グルメ × フィットネスの融合

屋外キッチンカー4台・屋内飲食エリアで北海道グルメを提供。選手・観客・一般来場者が一体となって楽しめるフィットネスフェスティバルです。

６. 参加ハードルを下げる「シンプルポージング」＆「コスチューム自由化」

規定ポーズをシンプルに整理し、手持ちのウェアで参加できるコスチュームルールを採用。「まず出てみる」という一歩をできる限り軽くするのが、VOLIX CUPの姿勢です。

■ 確定ゲスト・審査員

・ブースゲスト

持田教利（VOLIXアンバサダー・筋トレYouTuber）

・選手参戦ゲスト

ぶーちゃん（ビキニ参戦表明）

・審査員

こんがり（VOLIXアンバサダー） ／ AZUSA ／ KASUMI ／ じゅきや

・MC

ハムちゃん

・ステージゲスト

ディーサン（美容・フィットネスインフルエンサー） ／ さくら（薬剤師トレーニー）

・サプライズゲスト

当日まで非公開

■ 株式会社VOLIXについて

VOLIXは2024年に誕生したトレーニングギア・アパレルブランドです。「トレーニーが開発し、手掛ける」をコンセプトに、膝・腰・手首・足首を保護するサポートギアや、ハードなトレーニングに対応したアパレルを展開。「ボディメイクは辛いものではなく、楽しいもの」という信念のもと、理想の体を追求する方々のトレーニングパートナーとして活動しています。

公式サイト：https://volix.jp/(https://volix.jp/)

【本件に関する取材・お問い合わせ先】

株式会社VOLIX 担当：佐川孝二

TEL：090-9529-2288 E-mail：volix.s.kouji@gmail.com

公式サイト：https://volix.jp/(https://volix.jp/) 大会サイト：https://volix.jp/pages/volixcup(https://volix.jp/pages/volixcup)

以上