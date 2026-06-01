株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、2026年7月3日（金）～9月30日（水）までの期間、子どもたちや若者・学生の皆さまの夏の体験を応援する「こども応援キャンペーン」の実施および「U22パス」を販売いたします。 NPO法人ディーセントワーク・ラボの特別企画である「こども応援キャンペーン」では期間中、4歳～高校生の皆さまを対象に、1デーパスを通常価格1,300円のところ、500円でご購入いただけます。また「U22 パス」は、18歳～22歳および学生の皆さまを対象に、1デーパス（通常価格4,300円）が前売り限定で2,200円となる特別なパスです。 さらに2026年7月1日（水）～7月31日（金）の期間、7月1日（水）の「川崎市民の日」に合わせた特別キャンペーンも実施。川崎市民の皆さまを対象に、前売りチケットに限りおとな3,700円（通常前売 3,900円）、こども900円（通常前売 1,000円）の特別価格で販売いたします（※7月3日（金）以降、お子さまは「こども応援キャンペーン」が適用され500円となります）。 これからはじまる夏の思い出作りに、ぜひムーミンバレーパークをお得にお楽しみください。

▶夏の思い出作りにぴったり！高校生までのお子さまは1デーパスが500円

■対象期間：2026年7月3日（金）～9月30日（水） ■販売価格：こども（4歳～高校生）500円 ■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。 【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】 https://www.asoview.com/channel/tickets/lf5lbhTO9i/ 【ムーミンバレーパーク チケットブース】当日チケット販売時間 10:00～閉園1時間前まで ※学生証を確認させていただく場合がございます ■「こども応援キャンペーン」詳細：https://metsa-hanno.com/event/45544/

「みんなちがう だけどおなじ」ムーミン谷の仲間たちに会いに行こう！

～特別企画：NPO法人ディーセントワーク・ラボ～ 趣旨

いろいろな人が、その人らしさを大切にしながら、役割があったり、働いたりするためには、「機会（チャンス）が同じ（公平）であること」が何よりも重要であると考えています。機会が同じとは、「同じスタートラインに立てること」、そしてそれは素晴らしい体験や経験の土台となるものです。 今回の企画によって、こどもたち、若い人たちの体験や経験の機会が少しでも「同じ」に近づいて、思い出に残る楽しい時間をすごすことができるように、心から願っています。

こども応援キャンペーン期間中にワークショップを開催！

またキャンペーン期間中、自然の素材を使ったワークショップをメッツァビレッジにて開催いたします。昨年好評だった竹とうろうづくりに加え、今年は飯能の藍を使った藍染め体験も！ 自分で作るもののほか、参加者みんなで作る作品は、2026年10月3日（土）4日（日）に同じくメッツァビレッジで開催する「トントゥフェスティバル」に展示します。 ワークショップやトントゥフェスティバルの詳細等はトントゥフェスティバルの公式ウェブサイト、インスタグラムでの発表をお待ちください。夏休みの思い出づくりに“ひとりでも、みんなでも”ぜひご参加ください！

NPO法人 ディーセントワーク・ラボ とは

すべての人の「ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）」「ディーセント・ロール」の実現を目指し、様々な活動を行う団体です。 一人ひとりが、どこかのコミュニティやグループの中で「役割」が あることをとても大切にしています。 そして、本人も周りの人たちもその「役割」を認識できるような環境をつくっています。 特に、ディーセント・ワークの環境が十分に整っていない障がいのある人の「役割」や「仕事」を、多くのプロの方たちと共につくり、その活動を通して全ての人の「働く」を考えていきたいと思っています。 活動の内容は、福祉事業所や企業に対して、障がい者就労、雇用の伴走型支援や研修等を実施しています。 また、福祉事業所のものづくりブランド equaIto を企画、運営、働きやすい職場について調査研究し、分かりやすく伝える活動、多様性を体験する「トントゥフェスティバル」の企画や運営を行っています。 〒145-0062 東京都大田区北千束3-28-9-401 ■NPO法人ディーセントワーク・ラボ公式HP：https://decentwork-lab.org/

▶18歳～22歳限定「U22パス」で1デーパスが2,200円

■対象期間：2026年7月3日（金）～9月30日（水） ■対象：18歳～22歳 ※身分証明書の確認をさせていただく場合がございます ■販売価格：前売限定 2,200円 ※ムーミンバレーパークチケットブースでの当日券の販売はございません

■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。 【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】 https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000036277 ■「U22パス」詳細：https://metsa-hanno.com/event/45543/

▶川崎市民の日 特別割引キャンペーン

■対象期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金） ■対象：川崎市在住の皆さま ※川崎市在住を証明できるもの（身分証明書等)をご提示いただく場合がございます ■販売価格：おとな 前売 3,700 円 こども（4歳以上高校生以下）前売 900円 ※ムーミンバレーパークチケットブースでの当日券の販売はございません。

■販売期間：2026年6月1日（月）～7月30日（木） ■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。 【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】 https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000039744 ■キャンペーン詳細：https://metsa-hanno.com/event/45550/

＜ムーミンバレーパークについて＞ ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。 ＜ムーミン物語について＞ 株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月潔）は2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/ ＜公式サイト・公式SNS＞ 「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/