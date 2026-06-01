【スピーカー機材が割引対象に】デジタル機器レンタル「カリナイト」、10周年記念キャンペーン第4弾をスタート

株式会社デバイスリンク

デジタル機器レンタル「カリナイト」を運営する株式会社デバイスリンク(福井県福井市、代表取締役社長：若林拓哉)は、2026年にサービス開始10年目を迎えたことを記念して「10周年記念キャンペーン」を開催しております。この度、6月1日（月）より【第4弾】として、「スピーカー」商品がキャンペーン対象に追加されました。

デジタル機器レンタル「カリナイト」公式HP https://kari-knight.com/

10周年記念キャンペーン概要

本キャンペーンでは、対象商品を最大20％OFFのレンタル料金にてご利用いただけます。

現在は、「液晶モニター・ディスプレイ、iPad・タブレット、ノートパソコン」の3カテゴリー商品を対象に、特別キャンペーン価格にてご案内中です

第1弾｜液晶モニター・ディスプレイの注目商品

■SONY 65インチ4K液晶モニター(X75WL)

通常価格：30,000円 → 25,000円(今なら5,000円OFF)

第2弾｜iPad・タブレット機器の注目商品

■iPad（第8世代）Wi-Fi

通常価格：1,800円 → 1,500円(今なら300円OFF)

第3弾｜ノートパソコンの注目商品

■HP 255R G10 (16GBモデル)

通常価格：4,000円 → 3,500円(今なら500円OFF)

なお、ご好評いただいております「液晶モニター・ディスプレイ」商品のキャンペーンは、2026年6月29日をもって終了予定となっております。

展示会・イベント用途で人気の大型モニターも対象となっておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

第4弾は「スピーカー」商品が割引対象に

ワイヤレスマイク3本付属拡声器スピーカーワイヤレスマイク2本付属大出力拡声器スピーカー

6月1日（月）より、スピーカー商品がキャンペーン対象に追加されます。

カリナイトでは、セミナー・講演会・プレゼンなどのビジネスシーンはもちろん、結婚式の2次会やカラオケ大会にもお使いいただける拡声器スピーカーが人気です。

自由に移動しながら、複数のマイクを同時使用できる「ワイヤレスマイク付属拡声器スピーカー」は、幅広いシーンでご活用いただけます。

注目のキャンペーン商品

【最大60W出力・3.5mmステレオジャック搭載モデル】

■ワイヤレスマイク3本付属拡声器スピーカー

通常価格：10,000円 → 9,000円（今なら1,000円OFF）

■ワイヤレスマイク2本付属拡声器スピーカー

通常価格：8,000円 → 7,000円（今なら1,000円OFF）

【最大出力180W・Bluetooth接続対応でカラオケやパーティーにもおすすめのモデル】

■ワイヤレスマイク2本付属大出力拡声器スピーカー

通常価格：12,000円 → 11,000円（今なら1,000円OFF）

【最大出力25W・小規模会場向けのワイヤレスヘッドマイク対応モデル】

■ワイヤレスポータブル拡声器

通常価格：3,500円 → 3,000円（今なら500円OFF）

カリナイトでレンタルできるおすすめ商品

ワイヤレス拡声器一覧を見る :https://kari-knight.com/products/list/cat_loudspeaker-amplifier?cate_large=broadcat_acoustic-equipment

カリナイトでは、展示会・イベント・セミナーなどで活躍する電子機器を中心にレンタルサービスをご提供しております。

イベント会場においてブースの視覚的演出におすすめなモニター商品は、USBメモリ内の動画を再生できる機種をメインに取り揃えており、ブースデザインや用途に合わせてに最適な機種をお選びいただけます。

また、テレビスタンドや壁掛け金具などの展示機材にも力を入れております。設置環境にあわせてレンタルが可能です。

液晶モニター・ディスプレイ一覧を見る :https://kari-knight.com/category/broadcat_monitor-display



ビジネス用途に活用できるアプリが豊富なiPad商品は、POSレジシステムとして短期導入されるケースが増えてきております。

カリナイトでは、「Square」「スマレジ」などのPOSアプリを事前にダウンロードした状態でお届けするキッティングサービスにも対応しており、届いてすぐにお使いいただけます。

また、新しいモデルが続々と登場するiPadは、最新機種のレンタル商品化にも積極的に取り組んでいます。購入前のお試し利用などにもご活用ください。

カリナイトの安心レンタル

iPad・タブレット機器一覧を見る :https://kari-knight.com/category/broadcat_ipad-tablet-equipmentワイヤレスマイク付属拡声器スピーカーに同梱しているマニュアル類

カリナイトでは、機材の扱いに不安のある方でも安心してご利用いただけるように「電源を入れるだけで使える」状態にてお届けいたします。

周波数を必要とするスピーカー商品は、使用環境によってトラブルが生じることがございます。

カリナイトでは、使用中のトラブルに備えてお客様の声を元に作成した独自のマニュアルを商品に同梱。機材の使用に不安のある方も、安心してご利用いただけます。

なお、商品到着日は商品の「リハーサル日」として設けており、レンタル期間に含まれないため、商品を無料でお使いいただけます。万が一機材に不具合が生じていた場合は、当日中にご連絡をいただければ代替機を発送いたします。

その他、ご利用前の不明点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。